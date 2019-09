Lazio, non puoi fare a meno di Immobile: i numeri che lo certificano

Lazio, Inzaghi non può fare a meno di Immobile: i numeri che certificano l’apporto del bomber in fase offensiva

Questa Lazio ha un maledetto bisogno di Immobile. Lo evidenzia il campo, lo certificano i numeri. Con la squadra di Simone Inzaghi che, anche a San Siro contro l’Inter, ha evidenziato il solito problema del gol.

Caicedo e Correa, infatti, non sembrano poter rappresentare le alternative giuste al bomber napoletano in area di rigore. E gli unici successi stagionali dei biancocelesti – come riporta Il Messaggero – sono arrivati rispettivamente con una doppietta e con un assist proprio di Immobile.