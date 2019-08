La Lazio pensa a un possibile colpo in attacco last minute. Nel mirino c’è Ayew, calciatore di proprietà dello Swansea

Il mercato della Lazio in entrata è chiuso, al netto di possibili arrivi last minute per puntellare l’attacco. Secondo La Gazzetta dello Sport, uno dei papabili per l’attacco rimane Ayew.

L’attaccante dello Swansea potrebbe essere una sorta di idea last minute per la Lazio. Tare sta seguendo il classe 1989 e non sono da escludere sorprese negli ultimi giorni di mercato.