Lazio, occhi su Szoboszlai: Berisha al Salisburgo?

La Lazio vuole Dominik Szoboszlai. Il centrocampista ungherese potrebbe sbarcare in Italia: le ultimissime notizie

La Lazio tenta nuovamente il colpo in Austria. Il club biancoceleste, dopo Berisha, segue Dominik Szoboszlai. Il centrocampista classe 2000 avrebbe già visitato Formello: questa la rivelazione de Il Tempo.

Il club laziale potrebbe girare Berisha al Salisburgo, per arrivare al centrocampista ungherese, seguito anche dalla Juventus nel recente passato. Valon non direbbe di no a un ritorno in Austria.