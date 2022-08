Lazio, ora si pensa anche al rinnovo di Milinkovic Savic

Milinkovic Savic, la Lazio ha deciso: il serbo rimarrà al club biancoceleste che ora pensa anche al rinnovo di contratto

Più passano giorni, più si avvicina permanenza di Milinkovic Savic alla Lazio nonostante le tante voci estive che lo volevano lontano dai biancocelesti.

Lo rivela Sky Sport 24, secondo cui c’era una promessa tra il giocatore, l’entourage e Lotito per cui in caso di offerta da 60-70 milioni da parte di un top club, il giocatore sarebbe partito. Così non è stato e quindi resterà a Roma, con possibile rinnovo di contratto.