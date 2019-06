Lazio, Tare in prima fila per Alberto Moreno: i dettagli

La Lazio continua a monitorare Alberto Moreno, terzino sinistro campione d’Europa in carica con il Liverpool e in scadenza con i reds

Inzaghi ha rinnovato, Tare lo farà a breve dopo aver resistito alle lusinghe del Milan. La Lazio del futuro sta nascendo sulle certezze costruite negli anni dal presidente Lotito: un allenatore e un direttore sportivo che vanno d’amore e d’accordo. A loro spetterà il compito di rinforzare la squadra in estate. «Mi hanno assicurato che la squadra sarà super competitiva. Ci saranno interventi, abbiamo tante idee» – con queste parole il tecnico ha fatto capire che c’è l’intenzione di costruire una Lazio sempre più forte, in grado di attaccare le prime quattro posizioni, utili per la Champions League.

COLPO – Un acquisto sicuramente verrà fatto sulla fascia sinistra dove Durmisi potrebbe partire in prestito, Lukaku non dà garanzie fisiche e il solo Lulic non può fare 40 partite l’anno. Secondo quanto raccolto dalla redazione di LazioNews24.com, il primo nome sulla lista di Tare è sempre quello di Alberto Moreno, terzino sinistro in scadenza di contratto con il Liverpool. Sullo spagnolo è forte l’interesse anche di Arsenal e Betis Siviglia, anche se la Lazio è in prima fila. Tare è in contatto diretto con l’entourage del calciatore, la trattativa prosegue da marzo e potrebbe sbloccarsi in qualsiasi momento. Il classe 1992 ha fatto già sapere di gradire molto la Serie A, in particolare la squadra capitolina dove ritroverebbe due grandi amici come Lucas Leiva e Luis Alberto. La Lazio si è mossa in anticipo e spera di aver bruciato la concorrenza. Nei prossimi giorni l’affare potrebbe finalmente decollare…direzione Roma.