Inzaghi ha sciolto quasi tutti i dubbi per la finale di Coppa Italia di questa sera contro l’Atalanta: rimangono due ballottaggi

Questa sera la Lazio ha la grande occasione di alzare la settima Coppa Italia della sua storia. Di fronte troverà un’Atalanta agguerrita e con nulla da perdere. Qualche dubbio e tante certezze per Simone Inzaghi. Una su tutte si chiama Correa. E’ lui l’unico attaccante sicuro di giocare, poi Caicedo e Immobile si giocano una maglia al suo fianco.

L’ecuadoregno dopo il riposo di ieri è tornato ad allenarsi e al momento è leggermente dietro a Ciro, in vantaggio per completare il reparto offensivo. Ristabilito invece Milinkovic, che verrà convocato e partirà dalla panchina. In difesa ai lati di Acerbi dovrebbero esserci Bastos e Luiz Felipe, che pare aver vinto il ballottaggio con Radu. A centrocampo tornerà Leiva con Parolo e Luis Alberto. Sulle fasce Lulic è sicuro del posto, mentre dalla parte opposta Marusic continua ad insidiare Romulo. In porta tornerà Strakosha, dopo aver saltato la trasferta di Cagliari.