Lazio, prove anti-Bayern Monaco: Inzaghi punta su Caicedo

A Formello, Simone Inzaghi prova la Lazio anti-Bayern Monaco: provato Caicedo in attacco

Ultimo allenamento tra le mura casalinghe di Formello, poi la Lazio volerà in direzione Monaco. Domani sera, la squadra di Inzaghi incontrerà il Bayern per la gara di ritorno di Champions League e il mister ha oggi provato l’undici da mandare in campo.

Altra chance a Musacchio che si rivedrà nel terzetto difensivo accanto ad Acerbi e Radu; ancora spazio alla coppia Fares e Marusic sugli esterni (Lazzari tornerà per la gara contro l’Udinese). Al centro Escalante farà tirare il fiato a Leiva e si andrà a posizionare tra Milinkovic e Luis Alberto. Novità in attacco dove sarà Caicedo ad affiancare Immobile.