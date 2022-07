Lazio Provedel, i biancocelesti hanno scelto poi c'è lo sponsor d'eccezione... Immobile

La Lazio per la porta vuole soltanto Provedel per completare il pacchetto arretrato: sponsor d’eccezione è senza dubbio Immobile

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il centravanti biancoceleste vuole il portiere dello Spezia e come fatto con Romagnoli spinge per il suo acquisto. Oltre alla distanza con i liguri per il cartellino facilmente limabile, gli aquilotti devono prima trovare il sostituto.