Lazio: quello che Inzaghi si aspetta da Vavro

Vavro è un nuovo difensore della Lazio di Inzaghi. Potrebbe esordire a breve, e dovrà essere bravo ad adattarsi a un nuovo stile

Contro la Spal, ci potrebbe essere l’esordio con la Lazio da parte di Vavro. Non è semplice per un difensore adattarsi allo stile tattico biancoceleste: si tratta di una squadra molto propositiva e verticale, con tanti giocatori di estro in campo.

E’ una squadra quindi che tende a soffrire nelle transizioni difensive, è spesso spaccata in due. Vavro dovrà quindi abituarsi a giocare con tanto campo alle spalle. Ci sarà anche bisogno che, da difensore destro, sia intenso nelle marcature preventive e nell’anticipo sull’avversario, per recuperare palla in avanti.