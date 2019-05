L’ex calciatore Rambaudi ha commentato la possibilità di vedere Simone Inzaghi alla Juventus per il dopo-Allegri

Roberto Rambaudi è convinto che Simone Inzaghi possa essere un buon profilo per la Juventus dopo l’addio ad Allegri.

Ecco le parole dell’ex calciatore nel corso di “Calcio&Mercato”:«Inzaghi è un allenatore che secondo me piace molto a Nedved. Alla Juventus lo vedo bene, secondo me potrebbe fare bene. Lo vedo un allenatore da coppa, è molto bravo a gestire le risorse in vista delle gare infrasettimanali e lo ha dimostrato anche nella finale di Coppa Italia».