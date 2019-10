Lazio Rennes, Niang: «Inzaghi grandissimo allenatore»

In vista di Lazio Rennes in conferenza stampa ha parlato M’baye Niang: ecco le parole dell’ex attaccante di Toro e Milan

Alla vigilia di Lazio-Rennes in conferenza stampa ha parlato M’baye Niang ex attaccante di Toro e Milan. Ecco le sue parole.

LAZIO – «La Lazio è una squadra che rispetta molto gli avversari, dovremo essere bravi noi e cercare di giocare come sappiamo. Ho affrontato questa squadra a San Siro, quando c’era già Inzaghi, e abbiamo vinto 2-0. Spero che la fortuna che ho avuto con la Lazio in passato la avrò anche domani»

INZAGHI – «Ho avuto la fortuna di conoscerlo in Serie A, è un allenatore bravo, pieno di qualità»

ACERBI – «Ho avuto la fortuna di conoscerlo, è un bravo ragazzo, mi dava anche dei consigli. Domani mi aspetto di incontrare un difensore che ha sempre voluto dimostrare le sue qualità. È forte ed è anche in nazionale. Sarà bello rivederlo e spero che non sarà in forma»