Lazio Roma: Dzeko e la sua importanza tattica

In una Roma piena di difetti, Dzeko è determinante dal punto di vista tattico. Consente ai giallorossi di risalire bene

La Roma ha mostrato tanti problemi contro la Lazio, coi biancocelesti che hanno schiacciato i rivali per larghi fasi del match. Quando però i giallorossi erano troppo bassi, nelle ripartenze Dzeko era fondamentale per far risalire la squadra.

Veniva incontro, teneva palla e consentiva ai 3 trequartisti dietro di lui di aggredire la profondità. Un esempio nella slide sopra, in cui il suo movimento consente alla squadra di risalire. A volte è Dzeko il vero regista offensivo della Roma, colui che cuce i reparti.