Lazio Roma, ecco le misure di sicurezza per il derby: si vogliono evitare scontri e cortei, dopo la morte di Diabolik, ultrà biancoceleste

Alle 18:00 andrà in scena all’Olimpico di Roma una delle partite più affascinanti della nostra Serie A: il derby della Capitale. Come riportato da Il Corriere dello Sport, sarebbero state messe a punto alcune misure per evitare scontri e cortei.

Parcheggi dislocati per i tifosi di Lazio e Roma, attenzione massima all’arrivo di ultras stranieri e bonifiche già effettuate nei giorni scorsi.