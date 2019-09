Lazio-Roma, Inzaghi: «C’è tanta amarezza, bisogna vincere queste partite»

Al termine del derby pareggiato con la Roma ai microfoni di Sky Sport è intervenuto mister Inzaghi

Simone Inzaghi ha parlato al termine di Lazio-Roma ai microfoni di Sky Sport, esternando tutto il proprio rammarico per il pareggio ottenuto nonostante le occasioni create. Le parole del tecnico.

«Occasione persa? Si è normale, vedendo la gara c’è un po’ di amarezza, abbiamo preso quattro pali. C’è rammarico, perché bisogna vincere determinate partite come il derby. C’è amarezza nei giocatori, in me e nel mio staff. Abbiamo giocato bene e tenuto bene il campo, forse se fosse entrato il tiro di Leiva sarebbe cambiata la partita. Poi è arrivato il gol della Roma nel nostro momento migliore. Forse dovevamo avere un pizzico di cattiveria in più, a parte il palo di Leiva, gli altri si possono definire occasioni sbagliate»