Lazio Roma: l’aggressività di Radu, Acerbi e Luiz Felipe

I difensori della Lazio devono essere molti bravi ad accorciare. Radu, Acerbi e Luiz Felipe sono determinanti per gli equilibri

La Lazio è una squadra estremamente verticale che mantiene un baricentro alto e cerca di recuperare palla in avanti. E’ uno stile tattico rischioso, e per evitare di spaccare in due la squadra (cosa che a volte capita) è necessario l’apporto del trio difensivo, soprattutto dei terzi.

Devono essere bravi nelle marcature preventive, accorciando sull’avversario. Insomma, devono misurare bene i tempi delle uscite, contando che difendono con tanto campo alle spalle. Un esempio nella slide sopra, con l’anticipo di Radu su Under nella metà campo giallorossa. Su questa situazione si avvia l’azione che porta al palo di Correa.