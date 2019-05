Romulo promosso: la Lazio riscatterà il giocatore, arrivato dal Genoa. Ecco le cifre del possibile riscatto

Sono bastate 10 presenze in campionato per convincere la Lazio: Romulo è vicinissimo al riscatto. Il brasiliano, arrivato dal Genoa, si è distinto per la sua duttilità, offrendo prestazioni convincenti pur non essendo un titolare.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti verseranno una cifra vicina ai 2 milioni di euro al club di Preziosi per confermare il laterale.