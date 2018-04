Lazio, i convocati di Inzaghi: out Wallace e Lukaku

Ecco gli uomini scelti da Simone Inzaghi per il match dei quarti di finale di Europa League Lazio-Salisburgo

Dopo la due giorni di Champions che visto Roma e Juventus venire spazzate via da Barcellona e Real Madrid torna anche l’Europa League. E’ rimasta una sola squadra a rappresentare l’Italia nella seconda competizione europea per club: la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti affronteranno il Salisburgo nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Un gara da non sottovalutare assolutamente, visto che gli austriaci hanno eliminato il Borussia Dortmund agli ottavi. Qualche assenza per il tecnico biancoceleste: out Wallace e Lukaku. Regolarmente convocati, invece, Lulic e Radu.

Ecco dunque le scelte di Inzaghi per il match di questa sera:

Portieri: Guerrieri, Strakosha;

Difensori: Basta, bastos, De Vrij, Luiz Felipe, Patric, Radu;

Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: aicedo, Felipe Anderson, Immobile, Nani.