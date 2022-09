Lazio, Sarri punta la vittoria col Midtjylland per sfatare un tabù in biancoceleste

L’allenatore della Lazio Sarri punta a vincere contro il Midtjylland anche per sfatare un tabù da quando è in biancoceleste

Vincere per compiere un passo decisivo per il passaggio del turno in Europa League, ma vincere anche per sfatare un tabù per Sarri da quando è allenatore della Lazio. Domani sera in Danimarca i biancocelesti cercheranno la terza vittoria di fila dopo i due successi contro Feyenoord e Verona.

Mai il Comandante è riuscito a vincere tre partite di fila da quando allena la Prima squadra della Capitale. Ci ha provato sette volte senza mai riuscirci. Attenzione, perché nelle ultime 13 trasferte in Europa è arrivato un solo successo, il 3-0 del 25 novembre 2021 a Mosca contro la Lokomotiv, in un bilancio con 4 pareggi e ben 8 sconfitte, una serie nera cominciata perdendo 2-0 addirittura contro l’Apollon Limassol, l’unico ko (nel 2018) di una squadra italiana contro una cipriota.

