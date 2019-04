Lazio-Sassuolo, Abisso ancora nell’occhio del ciclone: quanti dubbi sul rigore concesso ai biancocelesti – VIDEO

Ancora il Var protagonista. Ancora un tocco di mano al centro della contesa. Ancora Abisso protagonista della vicenda. Quella che ha portato il fischietto ad accordare un calcio di rigore in Lazio-Sassuolo in favore dei biancocelesti. Penalty poi trasformato con freddezza dall’infallibile Immobile.

Una massima punizione, però, accordata dopo un lungo consulto al Var a bordo campo. E in virtù di una decisione che ha destato perplessità e, soprattutto, tante polemiche sul fronte neroverde. Perché Abisso ha accordato il calcio di rigore per un tocco di mano in area da parte di Locatelli, ma le immagini hanno chiarito come il pallone avesse prima sbattuto sulla gamba dello stesso centrocampista di De Zerbi…