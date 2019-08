La Lazio era sulle tracce di Yusuf Yazici ma il calciatore non arriverà in Italia. trovato l’accordo con il Lille

La Lazio pensava a Yusuf Yazici per rinforzare il centrocampo. Tare ci ha provato ma il giocatore non arriverà in Italia. Il calciatore turco ha lasciato il Trabzonspor per approdare la Lille.

E’ ufficiale l’accordo con il Lille. A comunicarlo il club francese tramite i propri canali ufficiali: il turco riparte dalla Francia dopo le 30 presenze e 4 gol con il Trabzonspor.