Lazio, si pensa al possibile sostituto di Pedro

La Lazio non è ancora sicura di riuscire a rinnovare il contratto di Pedro. Il nome del possibile sostituto

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio starebbe studiando le possibili alternative a Pedro in caso di mancato rinnovo.

IL NOME – Il prescelto come sostituto sarebbe Martin Ojeda. Argentino, classe 1998 del Godoy Cruz. La richiesta del club per cederlo è di circa 8 milioni di euro. Tutto dipenderà comunque da come finirà la questione legata a Pedro.