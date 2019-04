Lazio, sono 7 i diffidati: ecco chi rischia di saltare il Milan con un’ammonizione

La Lazio sfiderà il Sassuolo con un occhio puntato sul Milan. La prossima infatti sarà decisiva per la Champions: attenzione ai diffidati

Dopo la sconfitta con la Spal, la Lazio deve rialzarsi con il Sassuolo per non perdere terreno in vista della Champions. Le prossime due gare, Sassuolo prima e Milan poi saranno infatti decisive.

Soprattutto lo scontro diretto a San Siro contro i rossoneri non si può sbagliare e bisogna dunque fare attenzione ai diffidati, che con un’ammonizione salterebbero l’importante gara. Ai già noti Radu, Lulic, Lucas Leiva, Badelj e Luis Alberto, si aggiungono Strakosha e Durmisi, entrambi ammoniti con la Spal. Bisognerà dunque stare tranquilli e non commettere ulteriori passi falsi per restare aggrappati al treno Champions.