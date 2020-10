Lazio, sorpresa Akpa Akpro: dalla Salernitana alla ribalta europea

Akpa Akpro ha messo in ghiaccio la vittoria della Lazio contro il Borussia Dortmund: dalla Salernitana alla ribalta europea

Da oggetto misterioso a risorsa. Akpa Akpro si prende la scena. Esordio in Champions League, gol fondamentale e vittoria con il Borussia Dortmund all’Olimpico. Tutto in una notte per il centrocampista ivoriano. Non poteva esserci debutto migliore per l’ex Tolosa che finora ha collezionato tre presenze in Serie A.

Tre apparizioni incoraggianti per convincere Simone Inzaghi a puntare su di lui. Ieri la svolta. Entrato nel secondo tempo al posto di Milinkovic, Akpa Akpro segna la rete che chiude i giochi contro la squadra di Lucien Favre: 3-1. Trovare spazi nelle prossime gare non sarà facile, la concorrenza è tanta, ma l’ivoriano sogna in grande. E pensare che un anno fa era in Serie B alla Salernitana.

Durante il ritiro di Auronzo di Cadore ha convinto tutti. Amichevole dopo amichevole. Allenamento dopo allenamento. In silenzio. Senza ascoltare lo scetticismo che lo circondava. Qualcuno faceva anche fatica a pronunciare il suo nome senza errori: «Ak-pa Ak-pro». Dopo ieri nessuno lo dimenticherà.