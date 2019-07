Lazio, si progetta lo stadio: a settembre nuovo incontro Lotito-Raggi

La Lazio progetta lo stadio. A settembre Lotito incontrerà Virginia Raggi in Campidoglio per presentare il progetto

Anche la Lazio vuole uno stadio di proprietà e presto incontrerà Virginia Raggi per presentare il progetto. Come spiega il Corriere dello Sport, Lotito ha le idee chiare e per questo motivo a settembre si recherà in Campidoglio per esporle.

Il presidente biancoceleste vuole costruire uno stadio solo per il suo club e nell’incontro con la Raggi parlerà con l’amministrazione e chiederà lo stesso trattamento riservato alla Roma. Nel meeting si discuterà anche del luogo dove l’impianto sorgerà: quel che è certo è che Lotito vuole farlo in tempi brevi.