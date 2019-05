Lazio, striscione per addio De Rossi alla Roma: fischi dello stadio! – FOTO

Bellissimo gesto della Curva Nord in occasione di Lazio-Bologna. I tifosi biancocelesti omaggiano il capitano dei rivali della Roma con uno striscione che recita:«La Nord saluta De Rossi, fiero ed irriducibile nemico sul campo!».

Il resto dei sostenitori dello Stadio Olimpico non ha affatto gradito lo striscione, accogliendolo con dei sonori e irrispettosi fischi.

Ecco l’immagine del messaggio dei tifosi della Curva Nord a De Rossi:

"Curva Nord salute to De Rossi,proud and irreducible enemy on the field"

Lazio – Bologna 20.05.2019. pic.twitter.com/am77zmjACb

— When Sunday Comes (@WSCsupporters) May 20, 2019