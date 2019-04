Lazio-Udinese highlights e gol: le azioni salienti del match valido per il recupero della 25ª giornata della Serie A 2018/2019

Lazio-Udinese highlights e gol: i momenti principali del recupero della 25ª giornata della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti di Simone Inzaghi ricevono la squadra di Igor Tudor; la gara non si giocò circa due mesi fa per la concomitanza con la semifinale d’andata di Coppa Italia che la Lazio disputò contro il Milan. Biancocelesti a ridosso delle posizioni europee con 49 punti in classifica e reduci dalla discussa sconfitta di San Siro contro il Milan; Udinese (32) quintultima e proveniente dalla sconfitta, proprio all’Olimpico, contro la Roma. Lazio alla ricerca dei tre punti per rientrare nella lotta per il quarto posto, friulani per trovare pesanti punti salvezza. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.