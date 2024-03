Lazio Udinese: la strana colpevolezza sul gol dell’innocente Gila

I voti e le pagelle della Lazio dopo la sconfitta contro l’Udinese: Sarri – ieri squalificato bocciato, diversi i giudizi sui calciatori

La sconfitta della Lazio con l’Udinese è sembrata una sorta di ritiro dalle residue ambizioni europee da parte della squadra biancoceleste. I giudizi raccolti dal Corriere dello Sport e da La Gazzetta dello Sport non possono che essere conseguentemente negativi.

SARRI – voto 5. D’accordo entrambi i giornali. A Roma scrivono: «In panchina Martusciello. Colonne di fumo dalla cabina in cui Sarri s’è dovuto rinchiudere. Segnali di resa. La Lazio, mestamente, si inabissa». La testata di Milano aggiunge domande: «In tribuna per squalifica: fase difensiva e scelte sbagliate. Perché fuori Anderson, tra i pochi a far bene?».

Ecco i giocatori sui quali non c’è accordo.

PROVEDEL – La Gazzetta lo colloca sul 6,5, al livello di Zaccagni, considerato il migliore: «Tre paratone nel primo tempo. Si fa male alla fine quando va nell’area avversaria». Il Corriere lo retrocede a un 5,5: «C’era stato tanto di lui nel taccuino del primo tempo: sballottato dai tiri di Lovric, Kamara e Giannetti. Tutti stregati sul più bello. Nel secondo è passato da un incubo all’altro: la zampata di Lucca, la rasoiata di Zarraga, il dribbling-harakiri e l’infortunio».

GILA – Parti rovesciate. La Rosea lo rimanda col 5,5: «Si perde Lucca nell’azione del primo gol». Il Corriere lo promuove col 6,5: «Bersaglieresca la marcatura su Lucca. E’ stato l’unico a reggere».

FELIPE ANDERSON – La testata capitolina lo boccia col 5: «Ha fatto da catapulta un paio di volte, il resto l’ha toppato. Il giallo (scivolata su Lucca) l’ha fatto infuriare e gli è costato la sostituzione nell’intervallo». La Gazzetta lo salva col 6: «Le palle-gol servite prima a Immobile e poi a Zaccagni sono due lampi nel grigiore del primo tempo».

ISAKSEN – Lievemente insufficiente per il Corriere: «Gli è mancato il tocco fatale». Un voto in meno, pertanto sul 4,5, dall’altra testata: «Mai una giocata utile, va sistematicamente a sbattere contro gli avversari».