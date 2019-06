Lazio Berisha, il prestito per una seconda chance in Italia: la situazione

Lazio, Berisha merita una seconda chance. Una stagione costernata da guai fisici ne ha pregiudicato l’inserimento. I dettagli

La prima stagione in Italia di Valon Berisha è stata complicata. Il centrocampista kosovaro arrivò la scorsa estate dal Red Bull Salisburgo, club in cui si è consacrato con 233 presenze, 45 gol e 65 assist. Tuttavia, l’arrivo alla Lazio, che sarebbe potuta essere una grande occasione in un campionato top, è stato sfortunato con numerosi infortuni che ne hanno pregiudicato l’inserimento.

Berisha merita un’altra occasione. Ma prima bisognerà trovare continuità. Per questo motivo la società biancoceleste valuta il prestito (di ritorno) alla sua ex squadra, il Red Bull Salisburgo. In Austria, oltre che avere la certezza della titolarità potrebbe giocare la fase a gironi di Champions League.