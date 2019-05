Lazio, vincere la Coppa Italia unica via per entrare in Europa

La Lazio deve vincere la Coppa Italia per garantirsi la presenza nella prossima Europa League

Le speranze della Lazio di entrare in Europa sono appese ad un filo. Quel filo si chiama Coppa Italia. Con la vittoria dell’Inter contro il Chievo, infatti, i biancocelesti sono aritmeticamente estromessi dalla corsa per i primi quattro posti. Resta solamente l’Europa League.

La via “più facile” per accedervi resta la vittoria della Coppa Italia, considerando i due punti dal Torino e lo scontro diretto all’ultima in trasferta. Questa però, rappresenta in tutti i sensi, una sorta di ultima spiaggia per la Lazio, che in caso di sconfitta in Coppa Italia, vincendo le ultime due con Bologna e proprio Torino, andrebbe ai preliminari di Europa League.