Lecce-Ascoli: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Lecce-Ascoli, 22ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Lecce di mister Liverani è pronto ad ospitare l’Ascoli di Vivarini in occasione della sfida che avrà luogo venerdì 1 febbraio presso lo stadio “Via del Mare” alle ore 21 in occasione della 22esima giornata del campionato di Serie B, terza di ritorno. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta interna per 3-0 contro il Perugia, i giallorossi, dal loro canto, nell’ultimo turno hanno vinto 2-1 a casa della Salernitana.

Lecce-Ascoli: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Lecce-Ascoli: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Lecce-Ascoli: probabili formazioni e pre-partita

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Scavone; Mancosu; Palombi, La Mantia. A disposizione: Bleve, Milli, Cosenza, Fiamozzi, Riccardi, Bovo, Marino, Arrigoni, Avantaggiato, Haye, Tabanelli, Tumminello. Allenatore: Liverani

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Valentini, Brosco, Padella, D’Elia; Frattesi, Casarini, Cavion; Ninkovic; Ciciretti, Beretta. A disposizione: Bacci, Scevola, Milinkovic-Savic, Quaranta, Rubin, Addae, Baldini, Chajia, Rosseti, Ganz. Allenatore: Vivarini

Lecce-Ascoli Streaming: dove vederla in tv

Lecce-Ascoli sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in chiaro sulle frequeze di Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.