Lecce, Baroni: «Brucia quel gol, ma la prestazione mi soddisfa»

Lecce, le parole di Baroni a fine partita: «Il gol subito nel finale brucia, ma ci deve servire per il futuro»

Il tecnico del Lecce, Baroni, ha parlato alla fine della gara persa all’ultimo secondo contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

PRESTAZIONE – «Il gol subito nel finale brucia, ma ci deve servire per il futuro. Sapevamo di pagare qualcosa in termini di centimetri, l’Inter aveva una certa struttura e per noi non era semplice difendere su certe palle. Devo fare comunque i complimenti ai miei ragazzi: la nostra squadra è cambiata molto, è formata da tanti giovani e c’è da costruire un’identità. Il pubblico è stato meraviglioso, c’è delusione per il risultato ma sono soddisfatto della prestazione».

GRUPPO – «Abbiamo tanti giovani, tanti esordienti e andare subito in svantaggio su una palla preparata in allenamento non è stato facile. La squadra è rimasta compatta, anche se si è abbassata un po’ troppo: c’è da lavorare, bisogna portare qualità e sana ferocia in fase di non possesso. La prestazione mi soddisfa, ma c’è tanto da fare. Eravamo senza centrali, con tante defezioni e Banda non aveva nemmeno fatto un allenamento: i ragazzi hanno dato tutto sia fisicamente che mentalmente, sull’ultima palla poteva esserci più attenzione».

CEESAY – «Ha margini di miglioramento importanti. E’ un ragazzo che sa di dover lavorare molto. Lo scorso anno eravamo abituati ad un pivot come Coda, Ceesay ha caratteristiche diverse e dovremo fare qualcosa per servirlo meglio: sono contento sia per come si è comportato in partita, sia per quanto fatto negli allenamenti. Si è subito calato con grande attenzione nelle dinamiche della squadra e questo ci fa ben sperare».