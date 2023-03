Lecce Baroni: «Dobbiamo ritrovare la fiducia per segnare»

Le parole di Marco Baroni dopo la sconfitta del Lecce contro la Fiorentina: «La prestazione c’è stata, sono tranquillo e deve esserlo anche la squadra»

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta patita contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «La squadra ha fatto bene, è stata centrata e viva fino all’episodio che anche oggi ci penalizza. La prestazione però c’è stata, sono tranquillo e deve esserlo anche la squadra. Dobbiamo trovare un po’ più di vivacità e concretezza nella fase offensiva».

MANCANZA DI GOL – «I cambi spesso ci sono perché i ragazzi spendono tanto e cerchiamo sempre di mettere dentro chi ha più energie. In questo momento abbiamo il problema di trovare il gol, prima avevamo un po’ più di fiducia. Sto cercando di togliere questo tarlo dalla testa dei miei, visto che siamo una squadra giovane. Dal punto di vista delle prestazioni però la squadra è viva, non siamo preoccupati. Dobbiamo continuare su questa strada».

COME USCIRE DA QUESTA SITUAZIONE – «In questo momento bisogna fare un passo avanti e non indietro sul piano della fiducia perché siamo capaci di prendere alti gli avversari su questi campi. Prima raccoglievamo molto, mentre ora alla prima disattenzione veniamo penalizzati. Voglio togliere questo peso alla squadra che deve andare in campo serena».