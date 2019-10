Lecce, Coppola: «Per salvarci dobbiamo avere tutti questo spirito di sacrifico»

Ha parlato il vice-allenatore del Lecce, Manuel Coppola, dopo l’importante pareggio ottenuto contro la Juve

Con Liverani squalificato, in panchina contro il Lecce si è seduto il vice allenatore giallorosso Manuel Coppola. Queste le sue parole ai microfoni di Sky.

ESORDIO – «È stato un grande esordio per me in panchina. Abbiamo preso un punto ai Campioni d’Italia».

PARTITA – «Primo tempo abbiamo concesso troppo alla Juve, sbagliando qualche palla in uscita e loro si sono resi pericolosi. Chiedevo alla mia squadra di stare alta e qualche volte ci siamo riusciti».

ATTACCANTI – «Babacar, Farias e Lapadula hanno fatto un grandissimo lavoro di sacrifico. E per raggiungere la salvezza dobbiamo sacrificarci tutti quanti insieme»