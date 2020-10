Lecce, Corini: «Sarà emozionante tornare a Brescia»

Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Brescia-Lecce

Eugenio Corini, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo di Serie B contro il Brescia.

RITORNO A BRESCIA – «Tornare a Brescia è emozionante, sono nato e ho giocato lì, dalle giovanili alla prima squadra, e ho persino allenato: è un legame che non si spezzerà mai, abbiamo fatto tante cose belle laggiù e non si possono dimenticare. Abbiamo creato quello che secondo me vuol dire essere squadra. Mi sarebbe piaciuto provarci in Serie A fino in fondo».

CASO TACHTSIDIS – «All’inizio per mia scelta non si è allenato con noi, ma poi ha ripreso: siamo pronti a riaccoglierlo, i punti di vista possono essere differenti ma se c’è buon senso e voglia di appianare le problematiche si va avanti. Non è convocato, ma siamo pronti a riabbracciarlo una volta chiarite alcune cose».