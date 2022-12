Pantaleo Corvino, ds del Lecce, è stato premiato oggi per le 600 partite di Serie A alla guida dell’area tecnica di una squadra

Nel corso di questa stagione Pantaleo Corvino, ds del Lecce, ha festeggiato il traguardo delle 600 partite da responsabile dell’area tecnica di una squadra nel massimo campionato, alla guida non solo dei pugliesi, ma anche di Bologna e Fiorentina. Di seguito il comunicato del club giallorosso, che lo ha festeggiato prima dell’amichevole contro il Varaždin.

𝑅𝑖𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝐶𝑜𝑟𝑣𝑖𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 600 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 𝐴 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙'𝐴𝑇 𝑑𝑖 𝐿𝑒𝑐𝑐𝑒, 𝐹𝑖𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑒 𝐵𝑜𝑙𝑜𝑔𝑛𝑎.https://t.co/DIMXEO5USd pic.twitter.com/Bph323jb34 — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) December 28, 2022

«Riconoscimento al direttore Pantaleo Corvino per le 600 partite in Serie A alla guida dell’Area Tecnica di Lecce, Fiorentina e Bologna.

Prima del calcio d’inizio dell’amichevole internazionale di questo pomeriggio con il Varaždin, il Presidente Saverio Sticchi Damiani, alla presenza del vicepresidente Corrado Liguori e dei consiglieri d’amministrazione Dario Carofalo e Silvia Carofalo, ha conferito al responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino, un riconoscimento per celebrare le 600 partite in Serie A del direttore totalizzate nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera.



Traguardo raggiunto in occasione della 5a giornata di andata dell’attuale campionato di Serie A»