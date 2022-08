Lecce, Corvino: «Stiamo facendo un percorso programmato»

Lecce, le parole di Pantaleo Corvino in vista della sfida con la Fiorentina: «Stiamo facendo quello che il nostro portafoglio ci permette»

Pantaleo Corvino ha parlato ai microfoni di Radio Firenzeviola in vista della prossima sfida tra il Lecce e la Fiorentina.

LECCE E FIRENZE – «Lecce è la Firenze del sud perciò sarà un derby e vi aspetto tutti per l’andata che si terrà qui, il Salento ha un fascino particolare».

ESORDIO – «Siamo tornati in serie A e stiamo facendo un percorso programmato ma non proclamato dalla B, abbiamo gettato delle fondamenta forti. La prima squadra è tornata in serie A così come la Primavera nel campionato 1 e stiamo facendo quello che il nostro portafoglio ci permette».

FIORENTINA – «La Fiorentina sta facendo il suo percorso da tre anni. Dopo la turbolenza iniziale c’è sempre la calma, figlia di un proprio percorso e di un proprio metodo di lavoro che l’ha portata alla situazione attuale».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «Quest’anno diciamo che siamo alla prima giornata e non si possono dare anche previsioni, ogni squadra ha certezze e ombre. Ma ci sono club che sono nati per gioire e quelli che devono soffrire. Il Lecce è tra i club che devono soffrire, la Fiorentina tra quelli che devono gioire ma solo il campo lo dirà. Da settima ha lavorato per migliorare quel posto ma lo hanno fatto anche le altre perciò non si può dire adesso».