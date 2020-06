Lecce, è ufficiale: prolungato il prestito di Barak dall’Udinese

Il Lecce ha raggiunto un accordo con l’Udinese per il prolungamento del prestito di Antonin Barak: il comunicato del club

Il Lecce ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l’Udinese per il prolungamento del prestito di Antonin Barak fino al termine della stagione. Di seguito, il comunicato ufficiale diramato dalla società giallorossa.

«L’Unione Sportiva Lecce comunica di aver raggiunto l’intesa con la Società Udinese Calcio per il prolungamento sino al 31 agosto 2020 della cessione temporanea del calciatore Antonin Barak. L’accordo è stato possibile grazie alle eccellenti relazioni tra i due club e alla stima reciproca tra la Famiglia Pozzo e il Presidente Saverio Sticchi Damiani. Tale vicenda è stata inoltre l’occasione per rafforzare i già proficui rapporti tra le due società anche in prospettiva futura. L’U.S. Lecce, ringrazia la società Udinese e la Famiglia Pozzo per la correttezza e lealtà sportiva dimostrata».