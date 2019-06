Lorenzo Tonelli e Afriyie Acquah sono finiti nel mirino del Lecce. Il club giallorosso vuole rinforzi d’esperienza

Il Lecce ragiona su diverse opportunità per rinforzare la formazione di Liverani. Secondo Sportitalia, il club giallorosso pensa a Lorenzo Tonelli e ad Afriyie Acquah.

Per il centrocampista classe 1992, in scadenza con l’Empoli, c’è stato un incontro positivo. Per il difensore bisogna trattare con il Napoli e bisogna battere la concorrenza (diversi club hanno sondato il terreno).