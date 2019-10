Lecce: Falco è difficile da contenere in velocità

Falco dà parecchia imprevedibilità al Lecce di Liverani. Gli avversari faticano molto a contenere le sue progressioni

Falco è uno dei trascinatori del Lecce di Liverani, una piccola che comunque cerca di imporre il proprio gioco a chiunque. E’ l’ex Bologna che dà parecchia imprevedibilità alla manovra dei salentini.

Basti pensare che è il primo giocatore in Serie A per falli subiti. 26. Segno di come sia difficile da fermare quando parte in velocità. E’ incisivo sia nelle ricezioni tra le linee che quando parte più defilato.