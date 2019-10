Lecce: i problemi difensivi di Liverani

Il Lecce di Liverani concede troppi gol. I giallorossi devono migliorare nella fase difensiva se vogliono rimanere in Serie A

Il Lecce di Liverani è una squadra che si contraddistingue per una proposta di gioco interessante. Applica un calcio propositivo e specula poco.

Tuttavia, per rimanere in Serie A la sensazione è che i giallorossi debbano migliorare la fase difensiva. Oltre ai 15 gol subiti, il Lecce è ultimo in Serie A per Expected Goals attesi. Ben 16.90 in appena 7 partite, molto più di qualsiasi altra squadra.