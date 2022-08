Inter, contro il Lecce Inzaghi subito in campo con la squadra tipo: Brozovic e Gosens dal 1′

Questa sera l’Inter scenderà in campo a Lecce e Inzaghi si prepara a giocare con la squadra tipo: Brozovic e Gosens recuperati

I nerazzurri alle 20:45 saranno impegnati al Via del Mare contro la neo promossa squadra pugliese. Inzaghi schiererà la formazione migliore con gli undici titolari. Dovrebbero partire dal primo minuto anche Gosens e Brozovic. Soprattutto il croato ha lavorato a parte in questi giorni ma sembra aver recuperato. In regia giocherà lui. Davanti torna in Serie A la coppia Lukaku Lautaro. Lo scrive il Corriere dello Sport.