Lecce, Lapadula: «Con Inter gara importante, ma non ci emozioneremo»

Lapadula suona la carica in casa Lecce alla vigilia del primo impegno di campionato dei pugliesi a San Siro contro l’Inter

Sarà l’Inter il primo avversario del Lecce in questa Serie A 2019/20. Ecco le parole di Gianluca Lapadula ai microfoni di Inter TV prima del fischio d’inizio.

«Sicuramente sarà una gara importante, per tanti motivi. E’ la prima del campionato, giocheremo contro una squadra attrezzata. Ma noi abbiamo lavorato molto bene in settimana. Se possiamo accusare l’emozione? No: quando ci sono voglia e determinazione, si possono compiere grandi imprese».