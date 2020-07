Lecce, Liverani: «Se sono arrivate tre sconfitte qualcosa dobbiamo fare»

Fabio Liverani ha commentato la sconfitta contro la Sampdoria: le dichiarazioni dell’allenatore del Lecce

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita contro la Sampdoria.

«L’aiuto ce lo dobbiamo dare da soli. Se sono arrivate tre sconfitte qualcosa dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare perché è troppo poco quello che stiamo facendo. Non siamo abituati a giocare ogni tre giorni, recuperare i giocatori non è facile. E si va in fatica. È una situazione difficile però questa squadra, se riesce a riportare in condizione qualche giocatore, fino all’ultima possiamo giocarcela. Oggi abbiamo perso una battaglia, ci lecchiamo le ferite e pensiamo alle prossime partite».