Lecce, Liverani: «L’Atalanta non è più una provinciale, è una certezza»

Le parole in conferenza stampa di Fabio Liverani in vista del match di domani contro l’Atalanta

Domani il Lecce affronterà l’Atalanta prima della sosta delle nazionali. Sarà la prima squadra che giocherà nel nuovissimo Gewiss Stadium, inaugurato proprio domani. Ecco come Liverani ha parlato della squadra di Gasperini in conferenza.

«Oggi l’Atalanta di provinciale ha solo il ricordo di dieci anni fa. Sono in alto da parecchie stagioni, vogliono assestarsi e consolidarsi: i nerazzurri non sono più meteore. Lo scorso anno sono arrivati terzi in classifica, hanno investito tanto e bene per poter disputare tre competizioni»