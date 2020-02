Lecce, Liverani: «Prima vittoria in casa arrivata nel miglior modo possibile»

Le dichiarazioni rilasciate da Fabio Liverani, allenatore del Lecce, dopo la fantastica vittoria contro il Torino

Intervenuto a Sky Sport, Fabio Liverani ha festeggiato il primo trionfo casalingo del Lecce contro il Torino. Ecco le sue parole dopo il 4-0 al Via del Mare.

«Credo che in questa stagione sia la partita più lampante per qualità e occasioni. Oggi abbiamo fatto molto molto bene, costruendo dal basso con qualità tecnica. Per fare certe giocate servono giocatori con qualità. I nuovi arrivati si sono inseriti bene in un gruppo eccezzionale e in breve tecnico. La prima vittoria in casa è arrivata nel miglior modo possibile».