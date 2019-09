Lecce: Liverani si aggrappa alla creatività di Filippo Falco

Filippo Falco è finora una delle poche note buone del Lecce. Liverano spera che la sua qualità possa fare la differenza

Il ritorno del Lecce di Liverani in Serie A è problematico. Oltre alle due sconfitte in due gare con zero gol segnati, si è perso il delicato match salvezza contro l’Hellas Verona (oltretutto in casa). I pochi segnali positivi arrivano da Filippo Falco, che si sta dimostrando il giocatore più creativo dei giallorossi.

Douglas Costa é il giocatore che ha completato il maggior numero di passaggi smarcanti (p90') tra quelli in campo per almeno 90' nelle prime due partite di questa Serie A: 2.11. pic.twitter.com/JkNqXS76V4 — CalcioDatato (@CalcioDatato) September 6, 2019

Come si vede nel grafico di Calcio Datato, per il momento Falco è il quarto giocatore della Serie A per passaggi smarcanti riusciti: 1.44. Il Lecce e Liverani sperano che il proprio fantasista faccia la differenza