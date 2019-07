Lecce, Meccariello: «In Serie A tutto diverso rispetto la B»

«Arriverò all’esordio in Serie A a 28 anni. Da parte mia c’è curiosità e voglia di confrontarmi in un torneo che è sicuramente difficile. Secondo me questa possibilità arriva all’età giusta, nel senso che ora ho una buona esperienza. A livello personale vivo la concorrenza all’interno della squadra con la massima serenità. E’ normale che il gruppo dello scorso anno andasse implementato con innesti di categoria. Dalla Serie B alla A cambia tutto, la preparazione, la lettura delle giocate, la velocità e la forza fisica. Da difensore posso dire che affronterò attaccanti forti ed altri che sono dei campioni. La prima cosa che non dovrà mai mancare da parte mia è l’attenzione».