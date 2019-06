Lecce, Meluso smorza i toni: «Yilmaz? Non so niente»

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha smorzato l’entusiasmo che si era creato attorno al possibile arrivo di Burak Yilmaz

Nella giornata di ieri si erano fatte sempre più insistenti le voci che davano il Lecce in forte pressing sulla stella della Turchia, Burak Yilmaz. Si parlava già di un accordo raggiunto tra le parti. A smorzare l’entusiasmo, tuttavia, ci ha pensato il direttore sportivo giallorosso Mauro Meluso, a margine della conferenza stampa di presentazione di Vera.

«No. Non so niente, sono voci che circolano in Turchia» ha dichiarato Meluso. Un tentativo estremo di mettere a tacere le voci sul calciatore per evitare intromissioni da altri club italiani sul calciatore.