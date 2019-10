Lecce Roma: Diawara, Veretout e i miglioramenti che ci si aspetta

Veretout ha dato equilibrio alla fase difensiva della Roma. Bisogna però ancora migliorare nella protezione del centro

In fase di possesso, la Roma di Fonseca sembra ormai passata in pianta stabile al 3241 con Veretout davanti alla difesa. Migliore l’uscita del pallone e protegge meglio la squadra nelle ripartenza. In fase di non possesso si mantiene però il 442.

Con la mediana a 2 e tanti giocatori in avanti, in transizione negativa il rischio è di essere scoperti in mezzo. Un esempio nella slide sopra, in cui c’è troppo spazio tra centrocampo e difesa, col Lecce che ha spazio.