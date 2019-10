Lecce Roma: l’importanza delle ripartenze di Falco

Falco è fondamentale nel dare pericolosità offensiva al Lecce di Liverani. Le sue ricezioni creano il panico ai rivali

Falco è uno dei giocatori più importanti del Lecce di Liverani. Unisce una tecnica sublime alla capacità di ribaltare velocemente il campo. In particolare, è significativa la sua sensibilità tattica nel saper leggere la posizione in cui agire per far male all’avversario.

Contro il Torino, per esempio, si era defilato molto per cogliere impreparati i granata nei cambi campo. Contro la Roma ha inciso in zone più centrali, approfittando delle difficoltà dei giallorossi in mezzo. Un esempio nella slide sopra: Roma perforata in mezzo, con Diawara e Veretout in ritardo.